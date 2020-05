Sanità, premi per gli operatori impegnati nel periodo Covid

Quattro le fasce individuate per i compensi che oscillano dai 10 ai 63 euro in piu’ per ogni turno effettuato.

(Telenorba – Francesco Iato) – S’è conclusa poche ore fa, alle due di notte, l’estenuante trattativa fra sindacati e sanita’ pugliese sul riparto dei premi covid 19. L’accordo e’ stato firmato dopo una maratona durata oltre dieci ore. Il personale sanitario di tutte le categorie, medici, infermieri, tecnici, radiologi, anestesisti fino ai portantini, riceveranno un premio in busta paga per il lavoro svolto dal 15 marzo al 15 maggio per fronteggiare l’emergenza coronavirus. Si tratta in tutto di 30 milioni di euro statali ed altri cinque aggiuntivi regionali sugli straordinari.

Le somme verranno suddivise in ognuna delle sei asl provinciali in base all’attivita’ svolta. Quattro le fasce individuate per i compensi che oscillano dai 10 ai 63 euro in piu’ per ogni turno effettuato. In particolare fino a 2520 euro lordi per gli operatori piu’ esposti nei reparti covid di terapia intensiva, pneumologia, infettivologia di ospedali e cliniche private. Fino a 1480 euro per chi ha lavorato in ostetricie, dialisi, medicina penitenziaria e centri sanitari per pazienti convalescenti. Fino ad 800 euro per il personale degli ospedali no covid e altri 400 euro per gli operatori non compresi nelle tipologie precedenti.