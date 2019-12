Sanità, piano del Governo da 10 miliardi entro il 2023

Dieci miliardi in più per la Sanità, “spalmati” da qui al 2023. Il premier Giuseppe Conte ha annunciato questo impegno nel corso di in una conferenza stampa indetta al ministero della Salute in occasione dei primi cento giorni del Governo giallorosso: “Mi piacerebbe – ha dichiarato Conte – lanciare un patto sulla Salute e sforare o sfiorare i dieci miliardi di investimenti”.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha espresso, dal canto suo, grande soddisfazione per la “fine della stagione dei tagli” in Sanità.