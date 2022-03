Sanità, Perrini: “Malati oncologici che devono combattere anche con la malasanità, a Taranto sono senza trasporto”

Nota del consigliere regionale di FdI Renato Perrini.

“<Convivere con il cancro non è solo abituarsi a un nemico che dentro di te cerca di annientarti: è il vivere quotidiano con la malattia, e tutto ciò che quella comporta, specie quando i malati devono sottoporsi alla chemioterapia. A quel punto o hai qualcuno chi si occupa 24 ore su 24 di te – e spesso è solo un familiare – o i problemi sono amplificati. A cominciare dal trasporto>.

Così scrivevo tre anni fa (nel gennaio 2019), cercando di sensibilizzare l’allora assessore alla Sanità, Emiliano, a fare qualcosa per i malati oncologici che, sottoposti ad alcune particolari e dolorose terapie, spesso non sono nelle condizioni di raggiungere le strutture sanitarie per fare la terapia e, poi, far rientro da soli a casa.

Ora la Regione Puglia ha un assessore a tempo pieno, per questo presenterò un’interrogazione urgente perché venga affrontato e risolto il problema del trasporto dei malati oncologici che devono sottoporsi a chemio e possono fare affidamento solo a qualche parente. E chi è solo? E se non si possiede un’auto?

E chi non sa a ‘chi chiedere un favore’? Mi è stato raccontato che ci sono ammalati che decidono di saltare la terapia, perché impossibilitati a raggiungere gli ospedali di riferimento. Vergognoso! L’assessore Palese affronti e risolva subito questo problema”.