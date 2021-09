Sanità, Perrini: “Alcuni piccoli comuni tarantini senza pediatra

Di questi disagi e disservizi ho avuto già modo di parlare con i vertici della Asl di Taranto, i dirigenti Conversano e Colacicco mi hanno assicurato che stanno cercando di provvedere alla carenza dei pediatri. Nei prossimi giorni faremo un incontro.

Io ho anche una soluzione da proporre: quella che siano i medici a dover andare nei vari Comuni in giorni dedicati, in modo che i genitori sanno che ci sono giorni della settimana nei quali possono, senza disagio, far visitare o vaccinare i loro bambini. Alla Asl tocca organizzare questa soluzione che, almeno temporaneamente, può supplire alla mancanza di pediatri in organico”.