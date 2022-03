Sanità, Mazzarano: “Giusta la delibera per le nuove aziende sanitarie, urgente attuare la riforma”

“Nell’odierna seduta della Commissione Sanità, ho chiesto all’assessore Palese chiarimenti circa la mancata istituzione dell’Azienda Zero e dell’Azienda della Prevenzione”.

Così il Consigliere regionale Michele Mazzarano in merito a quanto previsto, e al momento non ancora attuato, nella delibera di Giunta Regionale 2074 del 6 dicembre scorso.

“Si tratta di scelte importanti, sul piano strategico e giuridico, che ci metterebbero nelle condizioni di innovare la governance per rendere più centrali i bisogni delle persone e meno i vincoli di bilancio. I traumi della pandemia, le criticità e i problemi riscontrati obbligano a procedere nella direzione auspicata dalla DGR 2074: i due anni di emergenza sanitaria hanno svelato fratture e contraddizioni del sistema sanitario regionale, tali da imporre una seria riflessione e celeri interventi mirati a dare centralità ad un sistema di servizi e di offerta alla persona e ai suoi bisogni”.

“L’Azienda Zero consentirebbe maggiore razionalizzazione, integrazione ed efficienza dei servizi tecnico amministrativi di supporto alle Aziende del Sistema Sanitario Regionale; esperienze simili esistono in Emilia-Romagna, Toscana e Lazio.

L’Azienda della Prevenzione invece permetterebbe di garantire il potenziamento, l’omogeneità e l’integrazione delle attività di prevenzione e promozione della salute pubblica. Finora i Dipartimenti di Prevenzione sono stati considerati la “cenerentola” delle Asl.

Per questo, va impressa un’accelerazione ai percorsi previsti, compresa la necessaria armonia normativa con il DL 502/92, perché si possa approdare, presto e bene, alla costituzione delle due Aziende”.