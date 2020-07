Sanità. M5S: “Convocare un tavolo tecnico per fare chiarezza sulle nuove modalità di affidamento delle forniture di ossigeno”

“Il servizio di ossigenoterapia – spiegano i consiglieri – viene erogato dal 2011 da aziende che hanno sottoscritto una convenzione frutto dei lavori del tavolo tecnico tra l’Ares, i Medici e le aziende del settore che permette, attraverso l’eliminazione dell’intermediazione delle farmacie, un abbattimento del costo del farmaco. Un accordo che ha costituito un cospicuo risparmio di circa il 50% sul prezzo dell’Ossigeno Liquido Domiciliare, un’elevata qualità del servizio, dettata dalla scelta da parte dell’Assistito dell’azienda e dalla concorrenza tra le stesse e anche una buona ricaduta occupazionale con 13 aziende accreditate e 300 dipendenti su tutto il

territorio regionale. Risparmio economico nella spesa sanitaria regionale, elevati standard di qualità, ricadute occupazionali e soddisfazione dei pazienti, non sono stati aspetti considerati sufficientemente positivi per evitare un bando di gara indetto da Innovapuglia pari a € 30.789.408,34, suddivisi in base provinciale, per l’affidamento “del servizio di ossigenoterapia domiciliare a lungo termine per i fabbisogni delle Aziende sanitarie della Regione Puglia”. Una procedura che è già stata oggetto di contenziosi che ne hanno rallentato lo svolgimento. Per questo chiediamo che sia fatta chiarezza, convocando un tavolo con istituzioni, medici e aziende accreditate e tutti i soggetti interessati alla fornitura di ossigeno, per valutare le nuove modalità di affidamento, garantendo ai pazienti la possibilità di scegliere il proprio fornitore”