Sanità in Puglia, delegazione del Kazakistan in Consiglio regionale

I rappresentanti di Aratravel s.r.l., azienda leader nel settore del turismo medicale, hanno guidato questa mattina una delegazione di medici e professionisti del settore sanitario provenienti dal Kazakistan, in una visita istituzionale presso la sede del Consiglio regionale delle Puglia. A fare gli onori di casa, il vicepresidente Peppino Longo.

Obiettivo comune è quello di promuovere le eccellenze del settore medicale pugliese puntando alle prestazioni sanitarie ad alta specializzazione nelle nostra Regione per valorizzare un processo reale di internazionalizzazione.

Attraverso la partnership con la Regione Puglia sarà possibile cogliere nuove opportunità di crescita economico e sociale per gli addetti ai settori sia turistico che medicale e al suo indotto.

Longo ha sottolineato i dati economici che legano Puglia e Kazakistan, paese tra i primi nella classifica della crescita dell’export pugliese, con un incremento record: +210,8% negli ultimi anni.

I dati elaborati dall’Agenzia Ice su fonte Istat, sono emersi nel corso delle Country Presentation dedicate proprio a questi Paesi, rappresentano il segno evidente di tempi nuovi nello scenario economico mondiale, ma segno soprattutto di nuove destinazioni delle merci pugliesi che si allargano verso confini ad oggi poco, se non per nulla, esplorati. Ma perché il Kazakistan?

Ex repubblica dell’Unione Sovietica, dopo l’indipendenza ottenuta nel 1991, ha registrato uno dei tassi di crescita più dinamici al mondo, triplicando il reddito pro-capite.

Il Paese, ricchissimo di risorse minerarie, oggi è considerato un bacino particolarmente denso di opportunità in relazione alla Nuova Via della Seta, iniziativa che fa del Kazakistan punto centrale degli scambi commerciali tra Europa e Medio ed Estremo Oriente.

Alla Nuova Via della Seta sono destinati tra l’altro i più grandi investimenti infrastrutturali della storia.

La Puglia in Kazakistan esporta principalmente apparecchiature elettriche, macchinari, prodotti alimentari, articoli di abbigliamento e mobili; per un performance complessiva che già supera i 4,1 milioni di euro in sei mesi.

Della delegazione facevano parte, tra gli altri, la dott.ssa Nadueva Elvira specializzata in riabilitazione; il dott. Ogai Yuri specializzato in reumotologia; Aliyeva Altynay direttore generale Mt-Agency Agenzia specializzata in turismo medicale; Abdissadykova Saltanat, sales Mmanager Mt-Agency; la dott.ssa Japarkulova Zhulduz specializzata in Pediatria; la dott.ssa pediatra Serikbayeva Gulmira; Ohay Victoria del Centro medico “Vostok” , rappresentante delle Minte Cliniche Sud Coreane in Kazakistan; Oxana Gevorova , interprete e collaboratrice responsabile dei rapporti per le agenzie Russe e Kazake; Marcello Martiriggiano, amministratore di Aratravel Srl; Savino Torraco, responsabile rapporti con le strutture sanitarie Aratravel Srl; Davide Paolinelli direttore finanziario Aratravel Srl; Giovanni Corleone, responsabile rapporti istituzionali Aratravel./