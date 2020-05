Sanità, FdI: “Ormai siamo all’interruzione di pubblico servizio… visite e interventi non urgenti non sono assolutamente ripresi il 4 maggio”

La denuncia dei consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Erio Congedo, Giannicola De Leonardis, Luigi Manca, Renato Perrini, Francesco Ventola e Ignazio Zullo

​ “L’annuncio è stato: ‘A partire da lunedì 4 maggio anche il settore della sanità potrà tornare ad una lenta normalità: ospedali pubblici e privati e ambulatori potranno nuovamente effettuare ricoveri ed esami e visite non urgenti’… ma LENTA quanto???

A più di 10 giorni dall’annuncio riscontriamo personalmente, ma anche alle tante segnalazioni che ci pervengono, che a macchia di leopardo in Puglia è paralisi completa: telefoni dei Cup o degli ambulatori che squillano a vuoto anche per 20 minuti di seguito o per giorni interi, centinaia e centinaia di pazienti che aspettavano di effettuare visita diagnostica o interventi non urgenti ambulatoriali e domiciliari che sono letteralmente appesi!

Che non hanno notizie…

Forse il presidente-assessore alla sanità non si rende conto che siamo di fronte a un’interruzione di servizio pubblico gravissima. Emiliano se ci sei batti un colpo!”