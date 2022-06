Sanita’ Brindisi. Delegazione di Forza Italia incontra il Direttore generale della Asl 

“Un incontro proficuo e costruttivo, quello che abbiamo avuto oggi con il direttore generale della Asl Brindisi, il dottor Flavio Maria Roseto, per confrontarci su alcune delle più rilevanti criticità che attanagliano la sanità della provincia. Abbiamo affrontato la questione delle lunghe code nel Cup di Fasano e delle condizioni in cui versa il pronto soccorso dell’ospedale Perrino. E ancora: i lavori che inizieranno a fine luglio per consentire l’attivazione del parto analgesia, ma anche delle prospettive per i lavoratori occupati negli hub vaccinali con contratto in scadenza a settembre. Ringraziamo il direttore, con cui ci incontreremo ancora nei prossimi giorni, per la disponibilità dimostrata e noi gli abbiamo garantito tutta la nostra collaborazione per affrontare e risolvere le lacune del servizio. In un clima di sereno dialogo, ne siamo certi, potremo riuscire a dare risposte adeguate all’utenza in tempi ragionevoli”.