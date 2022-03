Sanita’. Bellomo (lega): anziano al pronto soccorso per 27 ore, Palese prenda provvedimenti adeguati

A Taranto, come in tutta la regione. Intanto, mi chiedo, e chiedo a chi può fornire risposte, quanti dei 15 medici in forza al Pronto Soccorso tarantino erano in servizio nei diversi turni durante le 27 ore di attesa del novantenne. Predisporre un’indagine interna è il minimo che si possa pretendere. Anche perché il concorso che è stato bandito, andato praticamente deserto, non può rappresentare la via d’uscita. A meno che non si voglia prestare ascolto a chi consiglia quando si ha bisogno del Pronto Soccorso, che non a caso si chiama pronto e si chiama soccorso, di fare prima una capatina su internet per capire in quali ospedali i medici non sono impegnati. E magari, perché no, anche su Waze GPS per scoprire dove c’è meno traffico. Uno scaricabarile, probabilmente involontario, ma non meno censurabile”. Lo dichiara Davide Bellomo, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Puglia.