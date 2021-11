Salute in Europa, la pandemia altera la classifica degli Stati

La pandemia ha cambiato il livello delle performance sanitarie dei paesi Europei, come mostra il Meridiano Sanità Index elaborato da The European House – Ambrosetti. “Sono due in particolare gli indicatori impattati dalla pandemia” spiega Daniela Bianco, partner e responsabile area Healthcare di Ambrosetti: “il primo è il tasso di mortalità. II nostro Paese ha fatto registrare l’incremento maggiore del tasso di mortalità standardizzato per età (+19,1%), seguito dalla Spagna (+12,1%) e dal Belgio (+11,3%). Il secondo indicatore l’aspettativa di vita alla nascita. Noi, in un anno (2020 rispetto al 2019) abbiamo perso 1,2 anni di aspettativa di vita, un calo che va ad annullare i progressi realizzati negli ultimi 10 anni, in cui si sono guadagnati 3 mesi ogni anno.

È la prima volta dagli anni 60 che questo dato scende e avrà un impatto socio-demografico importante da considerare”. Altri fattori che impatteranno nel medio periodo riguardano la diminuzione degli screening oncologici e delle vaccinazioni, registrata durante la pandemia.

Alcune stime riportano che in Europa le diagnosi mancate di tumore siano pari al milione da inizio pandemia e si prevede un aumento del numero di nuovi casi oncologici del 21% entro il 2040.