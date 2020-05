ROMANO – UN APPELLO AD EMILIANO: LA REGIONE NON DIMENTICHI RSA ED RSSA. SONO STRUTTURE PORTANTI DEL WELFARE PUGLIESE

“La Regione Puglia non può e non deve dimenticare strutture come le Rsa e le Rssa che, a causa dell’emergenza-covid, stanno vivendo un momento difficile che mette a rischio la loro stessa sopravvivenza.

Lo dico come Presidente della Commissione Sanità, ma anche a nome di tutti i consiglieri regionali di Senso Civico.

In tempi non sospetti siamo stati davvero in tantissimi ad elogiare il ruolo svolto da queste strutture in favore dei nostri anziani. Siamo andati a trovarli mentre festeggiavano in allegria il Natale ed altre ricorrenze importanti. Li abbiamo visti sorridere con gli altri ospiti e con gli operatori delle strutture.

Poi è arrivata questa terribile pandemia che è riuscita a mettere in crisi anche modelli della sanità pubblica ritenuti perfetti come, ad esempio, le terapie intensive della Lombardia. Era ovvio che anche le strutture per anziani (peraltro i soggetti più deboli nei confronti del virus) dovessero rimanere coinvolte nell’emergenza. Partendo da queste premesse, però, va detto che in Puglia, tutto sommato, la situazione è rimasta sotto controllo. E tutto questo, grazie al senso di responsabilità dei proprietari delle strutture ed alla professionalità degli operatori.

Oggi, però, a causa della riduzione di ricoveri causata dal covid 19, queste strutture vivono una gravissima crisi finanziaria, acuita dal fatto di non aver voluto aderire alla cassa integrazione per continuare ad offrire la massima assistenza possibile agli ospiti. Il rischio, a questo punto, è quello del licenziamento di tante unità lavorative. La Regione Puglia, come è noto, si è già impegnata per sostenere i più disparati settori economici e produttivi e sarebbe particolarmente importante e urgente aiutare anche questo comparto, reperendo risorse da utilizzare per un ristoro immediato. Al Presidente Emiliano, pertanto, chiediamo di avviare un tavolo tecnico, magari coinvolgendo anche Sviluppo Puglia, per individuare ogni soluzione possibile per salvare queste strutture così importanti per la tenuta del welfare pugliese”.

Pino Romano – Presidente Commissione Sanità della Regione Puglia.