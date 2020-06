Romano: “L’audizione di Montanaro pone elementi di chiarezza incoraggianti. Discutere in Commissione il Piano ospedaliero pugliese prima dell’invio al Ministero”

Una nota del presidente della Commissione sanità Pino Romano a margine dei lavori della seduta odierna.

“Questa mattina, la III Commissione da me presieduta ha visto l’audizione del DG Montanaro su temi corposi e di enorme rilevanza. Tra essi quelli del riordino della rete ospedaliera, scomposta e ricomposta per affrontare l’emergenza Covid degli ultimi mesi. La Commissione tutta ha accolto con favore la disponibilità del Dirigente a superare le difficoltà al confronto della Fase 1, date prevalentemente dalla tempestività con cui ci si è trovati a prendere scelte, e a condividere i prossimi passaggi incrociando le doverose valutazioni tecniche a quelle politiche della nostra Commissione.

Montanaro ha chiarito come il lavoro sia organizzato in funzione di linee guida nazionali indicate alle Regioni nel DL 34 del 17 Maggio.

Una azione mirata alla disattivazione dei posti letto aggiuntivi individuati in piena emergenza pandemica e contestualmente alla riorganizzazione e attivazione di strutture pronte a gestire un eventuale nuova emergenza.

È stata ribadita la volontà di porre attenzione alle peculiarità territoriali prima della stesura della revisione del nuovo piano ospedaliero.

E per questo, alla notizia dell’invio della proposta di riordino entro il 19 giugno ho richiesto un ulteriore passaggio in commissione sanità per meglio condividere le scelte da mettere in campo. Tranquillizza e non poco la volontà ferma di incrementare il numero dei posti attualmente disponibili per RSA, RSSA e Centri diurni. Una richiesta che ho fatto mesi fa a seguito di numerosi incontri con i rappresentanti delle associazioni e che trova oggi pieno accoglimento”.