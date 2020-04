Per quanto mi riguarda tre settimane per convocare un Consiglio regionale sono un tempo inaccettabile, un ritardo che scredita qualsiasi forma di attività politica, anche la più volenterosa, e trasforma la democrazia nell’arte degli annunci. E di annunci la democrazia, insieme al nostro tessuto sociale, muore. A questo proposito mi auguro che anche l’annunciata manovra da 450 milioni non resti solo materia da rassegna stampa.

Ora, se c’è qualcuno che pensa di poter continuare a prendere tempo per qualche contorta ragione politico-istituzionale ha fatto male i suoi conti, perché qui si gioca pericolosamente sulla pelle di persone che da mangiare non ce l’hanno. E allora si convochi subito questo benedetto Consiglio, che sia dal vivo, che sia da remoto, che sia come diavolo vi pare, ma che si convochi. Se l’emergenza richiede responsabilità ai cittadini, dalla politica pretende urgenza nelle decisioni”.