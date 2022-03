Rocco Palese, i tempi di realizzazione dell’Azienda Zero saranno brevi

I lavori della III Commissione del presidente Vizzino

C’è l’impegno della Regione a controllare ogni possibile opzione per risolvere la questione degli OSS impegnati negli istituti penitenziari a partire dalla emergenza pandemica Covid 19.

Il tema è stato sottoposto nella III Commissione del presidente Mauro Vizzino, dal consigliere Paride Mazzotta.

Il direttore del Dipartimento salute, Vito Montanare ha sottolineato che al netto della impossibilità di prorogare tutti quei contratti che sono collegati alla emergenza Covid e che sono in scadenza al 31 marzo prossimo per via della conclusione del periodo di emergenza straordinaria, c’è l’impegno ad immaginare un percorso post Covid.

“Istituzione Azienda ospedaliera Vito Fazzi di Lecce. Stato di attuazione e conseguenze sulla sanità territoriale”. È il tema sottoposto all’attenzione della Commissione al consigliere Paolo Pagliaro.

Il Commissario della costituenda Azienda ospedaliera Vito Fazzi, Stefano Rossi, sta traghettando l’ospedale Vito Fazzi verso una nuova struttura organizzativa in collegamento anche con l’Università del Salento.

Non ci sono preoccupazioni per la situazione complessiva della sanità nel Salento. Rossi ha spiegato che l’obiettivo è “crescere non sottrarre”.

Esiste il progetto di far rientrare tutte le eccellenze salentine che al momento lavorano lontano, non ci sarà nessun depauperamento del personale per gli altri ospedali, anzi è previsto un piano di rilancio complessivo.

Rossi ha annunciato che proprio oggi al Vito Fazzi è stato praticato il primo intervento di robotica, una notizia importante per la sanità salentina.

Su richiesta del consigliere Antonio Gabellone la Commissione si è occupata del tema “internalizzazione servizio Seus 118” con particolare riferimento a Gallipoli.

La Regione è attenta al tema, magari valutando ogni opportunità offerta da PNRR e più specificatamente alla situazione di Gallipoli saranno valutate tutte le possibilità per sanare le carenze esistenti.

Sulla mancata attuazione della delibera di Giunta del giungo del 2021 che prevede l’istituzione dell’Azienda zero e dell’Azienda di prevenzione, il consigliere Michele Mazzarano, ha interpellato l’assessore alla sanità sulla necessità di dare seguito quanto prima alla determinazione della Giunta, in funzione della necessità di una riforma organica del sistema sanitario.

Mazzarano ha spiegato che attraverso quella decisione la Giunta ha inteso porre in essere un cambio di visione sulla base dell’esperienza maturata nel corso della emergenza pandemica.

Non vi è dubbio, secondo Mazzarano, che il sistema ha rilevato la necessità di un cambio di paradigma con la mutazione della precedete visione improntata su principi di tenuta finanziaria.

L’assessore alla sanità Rocco Palese ha sottolineato che in riferimento ad Azienda zero, la Giunta sta valutando come inserirla nel contesto generale del sistema sanitario pugliese.

Ma i tempi per l’istituzione saranno brevi e soprattutto il cambio di passo del sistema è una realtà incontrovertibile.

Per quanto riguarda, invece l’Azienda di prevenzione sono in corso confronti tecnici per avere un quadro più specifico sull’allineamento delle competenze nel settore specifico della prevenzione.

Anche il questo caso Palese ha sottolineato l’importanza del cambiamento: “il Covid ci ha insegnato molto in questo senso. Supplenti di riflessione su questi processi vanno sempre bene” – ha detto.