Roberto Tobia, la popolazione sotto i 60 anni rischia di rimanere senza vaccino

“La popolazione sotto i 60 anni, quella produttiva, l’asse portante del Paese, rischia di restare senza vaccino antinfluenzale. Chi è escluso dalla copertura gratuita non può comprare il prodotto in farmacia perché non c’è e quando le dosi arriveranno saranno insufficienti. Siamo in una situazione eccezionale. La domanda globale è cresciuta con percentuali senza precedenti. Il nostro sistema sanitario potrebbe trovarsi in difficoltà”. Lo afferma il segretario di Federfarma nazionale Roberto Tobia.