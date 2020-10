Rivoluzione Irpef, scaglioni addio ognuno avrà la sua aliquota

“Pil in crescita tra il 6 e il 7% nel biennio 2021-2022, con l’obiettivo di ritornare alla situazione pre-Covid in due anni. Investimenti vicini al 4,5% dello stesso Prodotto interno lordo e deficit che scenderà al 7% nel 2021 rispetto al 10,8% del disastroso anno in corso, e al 4,7 e 3% nei due anni successivi”. Questa l’ossatura della prossima legge di Bilancio, che prevede una riforma fiscale sul modello tedesco e una nuova “Semplificazione” per garantire che i finanziamenti europei del Recovery Fund siano immessi subito nel circuito dell’economia.