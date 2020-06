Riunione Mattarella-governo: ‘Servono risposte rapide sull’uso dei fondi europei’ ‘La posizione italiana è ora patrimonio comune nell’Unione’

(Ansa) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella incontra al Quirinale il premier Giuseppe Conte e alcuni ministri in vista del prossimo Consiglio Europeo

C’è la necessità di dare risposte concrete e in tempi rapidi all’impiego dei fondi europei per la ripresa economica dopo l’emergenza sanitaria.E’ quanto è emerso al termine dell’incontro tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il governo in vista del Consiglio Ue. La riunione odierna è stata dedicata al negoziato in corso – che proseguirà venerdì in teleconferenza- sulla proposta Recovery (Next Generation Eu) e Quadro finanziario Pluriennale 21-27. Durante l’incontro si è accennato agli altri due punti all’odg di venerdì: trattati di Minsk e trattative con Uk dopo la Brexit.

Nella riunione di oggi è emersa, pur nella consapevolezza delle difficoltà residue del negoziato, la soddisfazione perché le iniziali posizioni dell’Italia sugli aiuti ai singoli Paesi sono oggi patrimonio comune in Europa. Lo si è appreso al Qurinale al termine dell’incontro.