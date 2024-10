Riunione del Consiglio dei Ministri sulla legge finanziaria

#AFORP

hashtag#NOPAYBACK

hashtag#SANITA‘

❇️ Questa sera si riunisce il hashtag#Consiglio dei hashtag#Ministri per approvare lo schema della Legge di Bilancio. Auspichiamo che il hashtag#Governo hashtag#Meloni tenga conto della criticità hashtag#payback hashtag#dispositivi hashtag#medici che mette a rischio il sistema delle Piccole e Medie Imprese della sanità e adotti provvedimenti risolutivi.

🔶 Il Consiglio dei Ministri è convocato *martedì 15 ottobre 2024, alle ore 20.00* a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:

✅ SCHEMA DI DECRETO-LEGGE: Misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali (PRESIDENZA – ECONOMIA E FINANZE);

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (ECONOMIA E FINANZE);

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI BILANCIO 2025 (Informativa) (ECONOMIA E FINANZE);

LEGGI REGIONALI;

VARIE ED EVENTUALI.