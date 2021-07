SUD: CARFAGNA, RISORSE FONDI STRUTTURALI PER 83 MLD, TESTO ACCORDO A BRUXELLES

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) – Roma, 20 lug – “Il 23 giugno scorso abbiamo inviato alla Commissione europea il testo dell’accordo di partenariato 2021-2027, che consentira’ di utilizzare circa 83 miliardi di fondi strutturali, tra risorse europee e cofinanziamento nazionale.

La Commissione ha gia’ apprezzato il nostro lavoro, tanto da anticipare le consultazioni interne per accelerare il negoziato.

Ora spetta a noi procedere in maniera rapida per arrivare all’intesa definitiva entro e non oltre la meta’ di settembre, recuperando cosi’ in parte il ritardo con cui Bruxelles ha pubblicato il Regolamento”.

Lo ha annunciato il ministro per il Sud, Mara Carfagna, intervenendo all’incontro con circa duecento soggetti che compongono il partenariato, tra Ministeri, Regioni e un centinaio di organizzazioni economico-sociali e rappresentanti della societa’ civile.

“Le risorse da gestire sono piu’ elevate del precedente ciclo di programmazione” ha spiegato Carfagna. “Di queste, oltre 56 miliardi (cioe’ i due terzi) andranno a finanziare Programmi regionali (Por), mentre il resto andra’ ai Programmi nazionali (Pon), che sono stati ridotti da 13 a 10, su richiesta della Commissione Ue”.