Riorganizzazione laboratori analisi, Perrini (fdi): serve chiarezza sul futuro

L’assessore Palese riferisca subito in Commissione Sanita’.

Di seguito la sollecitazione del vicepresidente della Commissione Sanità e consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini:

“La riorganizzazione dei laboratori analisi accreditati non può penalizzare quelli medio-piccoli che sono punti di riferimento in tanti Comuni pugliesi.

“Per questo sollecito, in qualità di vicepresidente della Commissione Sanità, la richiesta fatta insieme al mio capogruppo, Zullo, di audire l’assessore alla Sanità, Palese, per capire come si intende attuare la delibera regionale 736 del 2017 alla luce della legge nazionale che prevede l’istituzione di HUB e SPOKE.

La domanda alla quale deve rispondere l’assessore è principalmente una: se la struttura deve rispettare un tetto di spesa invalicabile come può essere efficiente nel senso di espandersi ed essere più produttiva raggiungendo soglie più alte?

“Questa prospettiva è evidente che disincentiva i laboratori analisi esistenti in favore dei grandi gruppi.

Tenuto conto che in Puglia la presenza incontrollata di società di investimento anche estere è già una realtà. Non possiamo permettere che i laboratori di qualità vengano chiusi nelle realtà più piccole per ridurli a semplici punti prelievo, con notevole disagio per i cittadini”.