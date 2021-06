Rinunce a prestazioni sanitarie per quasi 1 cittadino su 10 nel 2020

(PS) – Il Direttore del Dipartimento per la produzione statistica dell’Istat in audizione evidenzia i dati relativi al 2020 sulle difficoltà di accesso alle prestazioni sanitarie sul territorio.

“Nel 2020, in Italia, quasi 1 cittadino su 10 ha dichiarato di aver rinunciato, pur avendone bisogno, a visite o accertamenti negli ultimi 12 mesi per motivi legati a difficoltà di accesso; nel 2019 la quota era pari al 6,3%. Il dato che si registra nel 2020 è certamente straordinario, in aumento rispetto all’ultimo anno di 3,3 punti percentuali, ma dovuto alla particolare situazione legata alla pandemia da COVID-19”.

È quanto ha riferito il Direttore del Dipartimento per la produzione statistica dell’Istat Francesco Maria Chelli in audizione in Commissione Bilancio della Camera sul decreto legge maggio 2021 “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.

“Le restrizioni imposte per contenere i contagi, il timore di contrarre infezioni, ma soprattutto la chiusura nel periodo del lockdown di molte strutture ambulatoriali – le cui attività sono state dirottate sul contrasto al virus – e la sospensione dell’erogazione dei servizi sanitari rinviabili, non ha consentito – ha aggiunto Chelli – l’accesso a prestazioni necessarie, accumulando ulteriori ritardi e allungamenti delle liste d’attesa, con un danno in termini di salute pubblica, ancora non del tutto misurabile. Tra quanti hanno indicato almeno un motivo di rinuncia, circa la metà ha segnalato come causa un problema dovuto al COVID-196.

Questo risultato rappresenta evidentemente un’eccezione rispetto a quanto rilevato negli anni precedenti, quando i motivi prevalenti di rinuncia erano in primo luogo di tipo economico e, in secondo luogo, di lunghezza dei tempi di attesa.

Prima dell’epidemia, l’andamento dell’indicatore aveva fatto registrare un calo in tutto il territorio nazionale, passando dall’8,1% nel 2017 al 6,3% nel 2019.

La flessione era stata registrata in tutte le regioni, pur con le note disuguaglianze territoriali a svantaggio del Mezzogiorno (7,5% rispetto al 5,1% del Nord nel 2019). Nel 2020, invece, in alcune regioni del Nord, quali Piemonte, Liguria, Lombardia e Emilia-Romagna, la percentuale di quanti hanno dovuto rinunciare a una visita o accertamento è raddoppiata rispetto all’anno precedente; in gran parte dei casi, il motivo della rinuncia indicato è legato all’emergenza pandemica (58,6% in Lombardia, 57,7% in Liguria, 52,2% in Emilia Romagna e 48,5% in Piemonte)”.