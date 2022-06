Rinnovo contratto sanità, Lopalco (Articolo Uno Puglia): “Un risultato importante per tante lavoratrici e lavoratori del comparto raggiunto grazie al lavoro del Ministro Roberto Speranza”

​

“Il rinnovo del contratto del comparto sanità siglato nelle scorse ore è un risultato importante e atteso da tempo che​ riconosce a 545 mila lavoratrici e lavoratori diritti e tutele. E lo è ancor di più​ in un momento delicato come quello che stiamo vivendo. Un accordo, per nulla scontato, raggiunto grazie all’impegno e al lavoro attento e concreto del Ministro Roberto Speranza che sin dal primo momento si è speso per assicurare la giusta dignità a chi quotidianamente svolge con dedizione e professionalità il proprio lavoro e, soprattutto nel periodo difficile della pandemia, ha contribuito per garantire la tenuta del Servizio Sanitario Nazionale e tutelare la salute dei cittadini.​

La collaborazione e il dialogo, che hanno da sempre contraddistinto l’impegno del Ministro Speranza e che hanno portato oggi a questo importante successo, continueranno ad essere il faro del suo lavoro e del lavoro di tutti noi di Articolo Uno”.

​

Così il Presidente del Gruppo Misto in Regione Puglia Pier Luigi Lopalco e la Segreteria regionale di Articolo Uno Puglia commentano il rinnovo del contratto di lavoro dei dipendenti della Sanità pubblica del Servizio Sanitario Nazionale.

​

​