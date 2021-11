Riforma Draghi, chi guadagna e chi perde dalla riforma

Taglio delle tasse, dagli 80 euro di Renzi ai 55 euro di Draghi: chi guadagna e chi perde dalla riforma

La rimodulazione degli scaglioni e delle aliquote volute dal governo impatterà soprattutto sui redditi medi

(La Stampa) – Dagli 80 euro di Renzi ai 55 euro di Mario Draghi: si potrebbe sintetizzare così, la riforma fiscale messa in cantiere dal governo con la manovra finanziaria. Una riforma che insiste sul ceto medio con vantaggi progressivi per i redditi fino a 50mila euro che si azzerano gradualmente a quota 75mila euro. Così come Renzi aveva tagliato le imposte per i redditi fino a 25mila con i celebri 80 euro, Draghi replica lo schema – intervendo, però, sulla rimodulazione delle aliquote – cercando di dare ossigeno alla classe media.