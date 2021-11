Il Prof. Lopalco torna a parlare di vaccinazioni e degli insulti che ha ricevuto dai no vax.

Ecco il testo completo.

“LIBERTA’ VA CERCANDO

Era il 2003. Come per magia la legge antifumo in Italia ha un successo che va contro ogni più rosea aspettativa.

Cosa intervenne a realizzare tale miracolo? Le multe? I “vietato” o “severamente vietato”? Credo di no. In quel momento la maggioranza degli italiani (non fumatori) si schierarono con forza dalla parte di una legge che tutelava il loro diritto di mangiare al ristorante potendo apprezzare l’odore del buon cibo o vedere un film respirando a pieni polmoni. Si mise in moto un meccanismo di controllo sociale molto forte e in breve nessuno fumò più nei luoghi chiusi. Oggi nessuno lo fa non solo perché è vietato dalla legge, ma soprattutto perché è socialmente disdicevole.

Vi immaginate una manifestazione di piazza in cui si chiede il diritto di tornare a fumare nei ristoranti. Contro la dittatura sanitaria del divieto antifumo? Certamente non lo accetteremmo.

Eppure accettiamo manifestazioni di una minoranza che in piena pandemia chiede la libertà di diffondere un virus terribile.

Sono stato ricoperto di insulti dalla solita minoranza rabbiosa perché ho invitato tutti ad operare nel proprio circolo amicale questa forma di controllo sociale. “Non sei vaccinato? Ti prego di vaccinarti prima di entrare a casa mia.” Questa forma di comunicazione diffusa e fra pari è molto più efficace di qualsiasi campagna comunicativa istituzionale.

I motivi che inducono un individuo a non vaccinarsi sono molteplici. Un pari, appartenente allo stesso gruppo sociale, può meglio di chiunque altro aprire i canali comunicativi più adatti per farci cambiare idea e liberarci dalle paure.

E’ il momento che la maggioranza silenziosa torni a farsi sentire. Non facciamoci togliere la libertà di trovare finalmente ristoranti, cinema e teatri aperti da chi vuole inesorabilmente e contro ogni logica permettere a questo virus di riprendere il sopravvento”.