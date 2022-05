Richiedere il farmaco è facile e sicuro

๐—ฅ๐—ถ๐—ฐ๐—ต๐—ถ๐—ฒ๐—ฑ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ถ๐—น ๐—ณ๐—ฎ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฒ๐—ฑ ๐—ฒ๐˜ƒ๐—ถ๐˜๐—ฎ๐—ฟ๐—ฒ ๐—น๐—ฒ ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—ฒ: ๐—ณ๐—ฎ๐—ฐ๐—ถ๐—น๐—ฒ ๐—ฒ ๐˜€๐—ถ๐—ฐ๐˜‚๐—ฟ๐—ผ. ๐—œ๐—ป ๐˜๐—ฟ๐—ฒ ๐—บ๐—ฒ๐˜€๐—ถ ๐—ฝ๐—ถ๐˜‚ฬ€ ๐—ฑ๐—ถ ๐Ÿฎ๐—บ๐—ถ๐—น๐—ฎ ๐˜‚๐˜๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ถ ๐—ต๐—ฎ๐—ป๐—ป๐—ผ ๐˜€๐—ฐ๐—ฒ๐—น๐˜๐—ผ ๐—นโ€™๐—ผ๐—ป๐—น๐—ถ๐—ป๐—ฒ

๐Ÿ”ต Il farmaco puรฒ arrivare direttamente a casa, per chi non puรฒ muoversi, oppure lo si puรฒ ritirare nella farmacia dellโ€™ex CTO. In comune cโ€™รจ la modalitร di prenotazione: basta compilare il modulo online Google dal proprio computer o cellulare. Facile, sicuro e veloce per i 2.068 utenti โ€“ per una media di 35 al giorno – che nel trimestre gennaio-marzo 2022 hanno scelto di usare la tecnologia digitale per poter richiedere la propria fornitura di farmaci.

Il servizio della Farmacia territoriale della ASL Bari era partito poco piรน di un anno fa, in piena pandemia, per consentire soprattutto a pazienti oncologici o con difficoltร di deambulazione di ricevere a casa i farmaci in distribuzione diretta. Strada facendo e visto il gradimento dellโ€™iniziativa, che attualmente riguarda lโ€™area comprendente la cittร di Bari, con le frazioni di Santo Spirito e Palese, e i comuni di Modugno e Bitritto, il sistema di prenotazione online รจ stato esteso.

I numeri confermano: tra ottobre-dicembre 2021 (1917 richieste) e gennaio-marzo 2022 (2.068) la crescita delle prenotazioni online รจ stata pari al 7,8%. Ancora meglio, piรน 34,6%, rispetto al semestre precedente, con un beneficio evidente nel tempo risparmiato dagli utenti in file e attese.

โœ Clicca qui per approfondire https://bit.ly/38bWIq