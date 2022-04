Ricciardi: “Presto per togliere le mascherine il Green Pass protegge i fragili”

La pandemia è attualmente in una fase “da tenere attentamente sotto controllo” afferma il consulente del ministro della Salute, Walter Ricciardi, sottolineando che “sarebbe sbagliato pensare che sia tutto finito. Sarà così se staremo attenti, continuando a proteggerci, a monitorare i focolai epidemici oltre che a vaccinarci”. Invece assistiamo a un generale calo di attenzione, osserva Ricciardi, “che fa togliere le mascherine al chiuso e frequentare locali affollati. E l’indicatore finale di questo clima di rilassatezza è il numero dei morti, ancora tanti”. A fronte di 130-140 decessi al giorno, si riscontrano pochi ricoveri in terapia intensiva “perché abbiamo una popolazione più anziana, che gode di meno salute e di un peggior accesso ai servizi rispetto a Paesi come il Giappone o la Germania, che hanno un’età media alta come la nostra ma meno decessi. In parecchi casi i più fragili e i grandi anziani da noi non ce la fanno nemmeno ad arrivare in ospedale” La soluzione, spiega Ricciardi, è la “presa in carico attiva” del paziente sul territorio.