Ricciardi: “L’Italia deve tenere alta la guardia I giovani stanno passando il virus ai più grandi”

“Per tenere sotto controllo l’epidemia di Covid-19, “servirà anche una grande campagna di vaccinazione antinfluenzale, per evitare che alla prima comparsa di tosse e raffreddore si generino paura e confusione. Per fare questo dobbiamo però ridisegnare completamente il nostro sistema vaccinale” Lo afferma Walter Ricciardi, consigliere del Ministro della Salute, che sottolinea: “Come avviene in molti altri Paesi avanzati bisogna estendere la possibilità di somministrare i vaccini anche agli infermieri o ai farmacisti. Ma in questo caso sempre sotto supervisione medica, indispensabile in caso di qualche reazione avversa”.

Occorre poi continuare a “tenere alta la guardia sia a livello individuale che collettivo. Quindi singolarmente rispettare il distanziamento, le regole di igiene e usare le mascherine. A livello collettivo non dobbiamo perdere il controllo dei focolai, che sono sempre più numerosi. Gli addetti delle Asl con un grande sforzo ci stanno ancora riuscendo, ma dobbiamo tutti dargli una mano scaricando l’app Immuni”.