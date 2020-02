Ricciardi: «Evitare di riportarli in classe, queste sono settimane decisive

“È sbagliato consentire il ritorno a scuola dei bambini rientrati dalla Cina anche se non riportano alcun sintomo relativo al nuovo Coronavirus” afferma Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene e medicina preventiva all’Università Cattolica di Roma ed ex presidente dell’Istituto superiore di sanità (Iss).

Secondo Ricciardi la scelta del ministero della Salute sul rientro a scuola è “molto rischiosa” e può compromettere il contenimento del nuovo Coronavirus: “Tutti coloro che sono rientrati in Italia dalla Cina, nelle aree dove il nuovo Coronavirus si è diffuso, andrebbero sottoposti a sorveglianza addizionale. Chiaramente lo si deve fare per chi mostra i segni dell’infezione, prevedendo subito l’isolamento. Ma andrebbe fatto anche per coloro che non riportano i sintomi dell’infezione, compresi i bambini, prevedendo la quarantena (della durata di 7-10 giorni ndr). Questo vale anche per la frequenza a scuola”.