Secondo quanto riferisce il Consigliere del Presidente Emiliano Tommaso Gioia, potrebbe essere riaperto l’ospedale di Ostuni alle attività Covid free.

“Abbiamo chiesto celerità sull’apertura dell’ospedale di Ostuni e la ASL di Brindisi ha inviato in queste ore alla Regione Puglia una nota che chiede di riaprire l’ospedale di Ostuni alle attività Covid free. Il D.G, dr. Flavio Maria Roseto, ha istituito un tavolo tecnico aziendale multidisciplinare che ha proposto di ripristinare, gradualmente, le attività iniziando da quelle di area medica no Covid. Contestualmente si è proposto di mantenere attivi otto posti letto Covid, in un area separata, che consentirebbe di riattivare le attività chirurgiche. La proposta è stata inviata per l’approvazione agli appositi organi regionali . Siamo contenti di questo nuovo inizio, avevamo da tempo chiesto al direttore generale di riaprire l’ospedale di Ostuni, purtroppo non c’erano le condizioni di sicurezza per farlo, oggi questo è possibile, vista la riduzione del tasso di occupazione dei posti letto Covid. Questa modalità organizzativa può assicurare al territorio una assistenza adeguata anche in considerazione dell’ affollamento dovuto alla presenza di tantissimi turisti. Ora mi occuperò di seguire l’iter con la Regione Puglia per far sì che questa richiesta venga assecondata nei prossimi giorni”.