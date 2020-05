Rete Oncologica e la Rete Ematologica pugliesi pronte per il telemonitoraggio dei propri pazienti

Il COVID ci ha costretto a un isolamento cui non eravamo abituati e a sospensioni di vario tipo, tra cui quella del prendersi cura del proprio stato di salute compromesso da patologie precedenti. Ma le malattie, si sa, non obbediscono ai decreti governativi e non vanno in sospensione per disposizione di legge.

Proprio per ripristinare il contatto assistenziale con il proprio medico di riferimento per le problematiche COVID e non solo, la Rete Oncologica e la Rete Ematologica pugliesi si sono rese disponibili a effettuare il telemonitoraggio dei propri pazienti tramite la piattaforma tecnologica #Accasa della Regione Puglia.

Se sei un paziente oncologico oppure oncoematologico e hai i classici sintomi da coronavirus puoi registrarti sulla piattaforma regionale nella sezione dedicata alle malattie oncologiche raggiungibile al link https://covid19-segnalazioni.sanita.puglia.it/…/oncologic-s… con telefonino, tablet o PC. Un medico specialista del tuo centro di riferimento ti prenderà in carico anche con teleconsulto e televisita.

Hanno finora aderito Policlinico di Bari, IRCCS Giovanni Paolo II di Bari, Ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti, Policlinico Riuniti di Foggia, Casa Sollievo di San Giovanni Rotondo, Ospedale Fazzi di Lecce, Ospedale Panico di Tricase, Ospedale Perrino di Brindisi, Ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana, Ospedale Moscati di Taranto, Ospedale Padre Pio di Castellaneta, Ospedale Valle D’Itria di Martina Franca e Ospedale Giannuzzi di Manduria.

Altre strutture sono in attivazione.

