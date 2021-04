Restate a casa: contagi al picco – Il servizio del Tgnorba – Il video

Non basta la zona rossa rinforzata per raffreddare la curva epidemiologica in Puglia. Quella di ieri è stata la giornata più nera dall’inizio della pandemia, con il record assoluto di nuovi contagi: 2.369 casi su 13.293 tamponi per un tasso di positivita’ del 17,8%. 36 le vittime, oltre la meta’ delle quali in provincia di Bari.

Servizio di Alessandro Miglietta.

