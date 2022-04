Report settimanale vaccini anticovid 29 aprile 2022

ASL BARI

Salgono a 3 milioni e 33.196 le dosi di vaccino somministrate nel corso della campagna vaccinale anti-Covid. Nel dettaglio, sono state erogate di 1 milione e 122.441 prime dosi, 1 milione e 86.339 seconde, 819.173 terze e 5.243 quarte dosi.

I residenti di Bari e provincia dai 5 anni in poi che hanno ricevuto almeno due dosi sono attualmente 1 milione e 88.037, di cui 800.229 hanno effettuato anche la dose “booster” riservata alle persone con almeno 12 anni.

La copertura con tre dosi, prevista per chi ha completato il ciclo primario quattro mesi fa, è attestata all’84,3%, con livelli più elevati nella fascia più anziana, in particolare tra gli ultraottantenni (95%), i 70-79enni (91%) e i 60-69enni (89,4%). Margini ulteriori persistono nei gruppi più giovani, sotto i 50 anni, in cui la copertura è mediamente al 78,1%.

Vista la costante riduzione di accessi, nel mese di maggio la ASL Bari ha predisposto un nuovo calendario con tre hub distribuiti nelle diverse aree, Metropolitana (Catino Bari), Sud (Sammichele di Bari) e Nord (Grumo Appula) in grado di soddisfare le esigenze della popolazione. L’hub Fiera del Levante di Bari, essendo sovradimensionato rispetto ai flussi attuali (può erogare da solo oltre 2mila vaccinazioni giornaliere), in questa fase non sarà utilizzato. Le vaccinazioni anti Covid, inoltre, continueranno ad essere assicurate in alcuni ambulatori vaccinali ordinari dei Servizio Igiene e Sanità Pubblica-SISP in giornate dedicate che saranno comunicate nei prossimi giorni. Un compito fondamentale, infine, è affidato anche per la somministrazione della quarta dose ai medici di Medicina generale, che possono vaccinare in studio o a domicilio dell’assistito grazie alle forniture di vaccini assicurate dall’azienda sanitaria.

ASL BAT

Nella ASL Bt dall’inizio della campagna di vaccinazione sono state somministrate 330.887 prime dosi, 320.260 seconde dosi e 233.838 terze dosi. Al momento le quarte dosi già somministrate sono 638.

ASL BRINDISI

Secondo l’ultimo report a cura dell’Unità operativa di Epidemiologia del Dipartimento di Prevenzione della Asl Brindisi, dal 27 dicembre 2020 al 27 aprile 2022 sono state somministrate 930.871 dosi di vaccino, di cui 342.146 prime dosi, 331.797 seconde dosi, 256.284 terze dosi e 644 quarte dosi. Mediamente sono state somministrate 2.036,9 dosi per giornata di vaccinazione. I residenti o domiciliati in provincia di Brindisi vaccinati con la prima dose sono 335.045, di questi 320.805 con la seconda dose e 242.826 con la terza dose, con una copertura vaccinale pari rispettivamente al 90,8%, all’87% e al 70,2%. Sono 757 i residenti che hanno ricevuto la quarta dose.

La copertura vaccinale con la prima dose relativa ai residenti con più di 80 anni di età è pari al 98,8%, al 96,9% per il ciclo completo e all’84,7% per la terza dose.

I residenti di età compresa tra 5 e 11 anni vaccinati con prima dose sono 12.938, per una copertura vaccinale pari al 56,7%.

ASL FOGGIA

In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.374.757 dosi di cui 520.413 prime dosi, 500.394 seconde dosi, 353.110 terze dosi, 840 quarte dosi alle persone estremamente vulnerabili.

Sono 295.672 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 11.250 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso i Punti Vaccinali del territorio.

ASL LECCE

Sono 1.787.288 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 649.768 prime dosi, 657.503 seconde dosi (inclusi i monodose), 478.656 terze dosi e 1.361 quarte dosi.

Le somministrazioni delle quarte dosi vengono eseguite nei Punti di vaccinazione protetta con chiamata attiva dei pazienti fragili da parte dei centri/reparti di cura, nelle Rsa e Rssa, in due Punti vaccinali di popolazione, il Pvp Museo Castromediano di Lecce (Viale Gallipoli) e il Pvp di Gagliano del Capo nel Presidio territoriale di assistenza, Via San Vincenzo 5 (ex Ospedale), in cui si accede senza prenotazione con orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30; sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30.

Le vaccinazioni antiCovid vengono eseguite inoltre negli Ambulatori vaccinali del SISP.

ASL TARANTO

Anche in Asl Taranto la campagna vaccinale prosegue. Nell’ultima settimana sono state somministrate 529 dosi, di cui oltre duecento seconde dosi booster. Negli hub è garantito l’accesso libero (senza prenotazione) per tutte le età, sia per i cicli base, sia per le dosi di richiamo, anche per la seconda dose booster (quarta dose) per gli anziani over80 e i fragili over60. Dalla prossima settimana, l’hub di Martina Franca sarà operativo ogni lunedì dalle 9 alle 13; l’hub di Ginosa, al Centro vaccinale Asl in Via Palatrasio 30, e quello di Grottaglie aperti il mercoledì dalle 9 alle 13; a Manduria, hub operativo il giovedì dalle 9 alle 16; il centro vaccinale di Massafra, presso il Centro polivalente anziani in via Livatino, sarà operativo ogni venerdì dalle 9 alle 13. A Taranto, l’hub presso il PalaRicciardi sarà operativo i giorni dispari, lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 13, mentre i giorni pari, martedì e giovedì, dalle 9 alle 16 e, in questi due giorni, sarà possibile anche accedere alla vaccinazione con Novavax (Nuvaxovid).