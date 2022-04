Report settimanale vaccini anticovid 01 aprile 2022

ASL BARI

La campagna vaccinale anti-Covid ha raggiunto nel territorio della ASL Bari quota 3 milioni e 22.857 dosi somministrate. Sono state erogate, in dettaglio, 1 milione e 121.994 prime dosi, 1 milione e 84.767 seconde e 813.443 terze dosi, mentre le quarte dosi destinate alle persone maggiormente vulnerabili ammontano a 2.653.

La copertura vaccinale, con almeno una dose, è estesa al 94% dei residenti over 12 di Bari e provincia e con la stessa percentuale anche per il ciclo completo; la terza dose è stata invece ricevuta dall’87,1% della platea vaccinabile over 12 (con ciclo concluso da quattro mesi). Le coperture restano elevate anche riguardo alla fascia più ampia dai 5 anni in poi, per la quale si rileva una adesione del 92% (pari a circa 1 milione e 87mila residenti vaccinati). A livello territoriale, la campagna registra ugualmente ottimi risultati: 39 comuni su 41 sono ben oltre la soglia del 90% di residenti over 12 vaccinati con doppia dose, 35 su 41 hanno superato lo stesso obiettivo considerando gli over 5 e in 30 hanno raggiunto almeno l’87% anche rispetto alla dose “booster”.

ASL BAT

Nel mese di aprile nei comuni di Bisceglie, Canosa di Puglia, Margherita di Savoia, Minervino Murge, San Ferdinando di Puglia, Spinazzola e Trani il prosieguo delle attività vaccinali, previste per la campagna anticovid, si svolgerà solo ed esclusivamente negli ambulatori vaccinali dei SISP (Servizio Igiene e Sanità Pubblica).

Questo il riepilogo generale nelle 10 città della BAT

ANDRIA: hub aperto venerdì dalle ore 9 alle ore 12:30; SISP aperto martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17:30;

BARLETTA: hub aperto giovedì dalle ore 9 alle ore 12:30; SISP aperto martedì dalle ore 15 alle ore 17:30;

TRANI: SISP aperto martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17:30;

BISCEGLIE: SISP aperto martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17:30;

CANOSA DI PUGLIA: SISP aperto martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17:30;

MARGHERITA DI SAVOIA: SISP aperto martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17:30;

MINERVINO MURGE: SISP aperto martedì dalle ore 15 alle ore 17:30;

SAN FERDINANDO DI PUGLIA: SISP aperto martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17:30;

SPINAZZOLA: SISP aperto giovedì dalle ore 15 alle ore 17:30;

TRINITAPOLI: Auditorium dell’Assunta aperto martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17:30.

Si ricorda, infine, che chi ha già effettuato una prenotazione nelle giornate di chiusura degli hub nel mese di aprile sarà richiamato e ricollocato nelle giornate di apertura oppure, in caso di difficoltà a spostare la data di prenotazione, i cittadini potranno recarsi liberamente agli hub e nei centri vaccinali nelle giornate di apertura indicate.

ASL BRINDISI

Nella Asl di Brindisi finora sono state somministrate 927.683 dosi di vaccino, di cui 342.019 prime dosi, 331.215 seconde dosi, 254.132 terze dosi e 317 quarte dosi. Mediamente sono state somministrate 2.137,5 dosi per giornata di vaccinazione. Il 63,1% (585.098) delle dosi somministrate è rappresentato da Pfizer/BioNTech, il 23,6% (219.189) da Moderna, il 9,3% (86.097) da AstraZeneca, il 2,7% (24.815) da Pfizer/BioNTech pediatrico, l’1,3% (12.097) da Janssen e lo 0,01% (68) da Novavax.

Sono stati vaccinati 320.293 residenti con il ciclo completo (copertura vaccinale: 86,8%), 334.878 con almeno una dose (90,8%) e 240.840 vaccinati con terza dose (69,6%). I residenti di età compresa tra 5 e 11 anni vaccinati con prima dose sono 12.909 (56,6%).

ASL FOGGIA

In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID circa 1.370.000 dosi di cui 520.149 prime dosi, 499.421 seconde dosi, 349.762 terze dosi, 89 quarte dosi alle persone estremamente vulnerabili.

Sono 295.315 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 11.117 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso gli hub e i Punti Vaccinali del territorio.

In considerazione della elevata copertura vaccinale della popolazione e dell’andamento attuale delle attività di somministrazione, è stata revisionata la rete dei centri vaccinali.

Dal 1 aprile sono cessate le attività dell’hub della Fiera di Foggia, dove sono state somministrate in tutto 133.370 dosi, e del Punto Vaccinale di Popolazione di via De Palma di San Severo, dove sono state somministrate in tutto 41.300 dosi.

La Direzione ringrazia tutti gli operatori per il grande lavoro svolto.

ASL LECCE

Sono 1.782.288 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 649.429 prime dosi, 635.794 seconde dosi, 21.336 monodose, 475.729 terze dosi.

Il 68.62% della popolazione over 12 residente (dati popolazione Istat 1.1.21) ha ricevuto la terza dose di vaccino antiCovid. Lusinghiero il dato delle vaccinazioni pediatriche: il 54.7% dei bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni ha ricevuto una dose di vaccino e il 47.02% ha completato la vaccinazione.

Sono attivi il Pvp Museo Castromediano di Lecce e il Pvp di Gagliano con orari:

Pvp Museo Castromediano

Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 18:30; sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30.

Pvp Gagliano del Capo – Pta di Via San Vincenzo, 5 (ex Ospedale):

Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 13:30 e dalle ore 15:00 alle ore 17:30; sabato dalle ore 08:30 alle ore 13:30.

L’accesso alla vaccinazione continua ad essere libero per prima, seconda e terza dose. Per le vaccinazioni pediatriche (fascia 5-11 anni) occorre rivolgersi al Pediatra di libera scelta che concorderà la vaccinazione con il Sisp territoriale.

ASL TARANTO

In Asl Taranto, nell’ultima settimana sino ad oggi la campagna vaccinale anti-Covid ha registrato un totale di 1.494 dosi somministrate. Rispetto a questo totale, nello specifico si contano 49 prime dosi; 319 seconde dosi; 1.090 richiami e 36 quarte dosi somministrate a pazienti fragilissimi.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, negli hub vaccinali di Taranto e provincia sono state somministrate 507 presso il Palaricciardi di Taranto; 127 dosi a Ginosa; 129 dosi a Grottaglie; 112 dosi a Manduria; 116 dosi a Martina Franca; 62 dosi a Massafra. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno somministrato 59 dosi nei propri ambulatori e 20 dosi a domicilio. Negli ospedali 7 dosi, 20 dosi in altre strutture sanitarie e 343 dosi nelle farmacie abilitate.