Report settimanale vaccini anti Covid 13 maggio 2022

ASL BARI

Sono poco più di 3mila (3.039) i vaccini anti-Covid somministrati dal 6 al 12 maggio nel territorio della ASL Bari. La campagna vaccinale sinora ha erogato 3 milioni e 39.655 somministrazioni. Le prime dosi ammontano a 1 milione e 122.553, le seconde a 1 milione e 86.843, mentre le terze dosi sono attestate a quota 820.694 e le quarte a 9.565, di cui 2.207 negli ultimi sette giorni.

I residenti di Bari e provincia dai 5 anni in poi che hanno ricevuto almeno due dosi di vaccino sono attualmente 1 milione e 88.336, di cui 801.666 hanno fatto anche la dose “booster” prevista dai 12 anni in poi.

Per la terza dose o “booster”, prevista dopo quattro mesi dal completamento del ciclo primario, la copertura dei residenti over 12 è attualmente all’83% (poco più alta, 83,3%, nella città di Bari). L’adesione si conferma più elevata tra gli ultracinquantenni, con l’89%, mentre nelle fasce più giovani la media di copertura è attestata al 77%, con un livello inferiore tra i 12-19enni (67%).

ASL BAT

Dall’inizio della campagna di vaccinazione a oggi nella Asl Bt sono state somministrate 326.030 prime dosi, 315.811 seconde dosi, 230.117 terze dosi e 813 quarte dosi. Intanto a Barletta è stato appena chiuso l’hub. Le attività vaccinali nella città di Barletta proseguiranno esclusivamente presso il SISP (Ospedale vecchio – Piazza Principe Umberto) nelle giornate di martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30. Gli accessi saranno consentiti solo tramite prenotazione attraverso il Call Center al numero verde 800.550.177 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8 alle ore 20, presso tutti i Cup attivi sul territorio e nelle Farmacie.

ASL FOGGIA

In provincia di Foggia sono state somministrate dall’avvio della campagna vaccinale anti COVID 1.377.014 dosi di cui 520.499 prime dosi, 500.596 seconde dosi, 354.010 terze dosi, 1.909 quarte dosi alle persone estremamente vulnerabili.

Sono 296.358 le dosi somministrate da Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta, 11.359 presso le farmacie convenzionate. Le restanti, presso i Punti Vaccinali del territorio.

ASL LECCE

Prosegue la campagna vaccinale antiCovid in ASL Lecce: sono 1.789.491 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in provincia di Lecce, di cui 649.871 prime dosi, 657.680 seconde dosi (incluse monodose), 479.500 terze dosi e 2.440 quarte dosi.

ASL TARANTO

In Asl Taranto, nell’ultima settimana sino ad oggi, la campagna vaccinale anti-Covid ha registrato un totale di 1.098 dosi somministrate. Rispetto a questo totale, nello specifico si contano 13 prime dosi; 52 seconde dosi; 232 richiami e 801 quarte dosi.

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, negli hub vaccinali di Taranto e provincia sono state somministrate 231 presso il Palaricciardi di Taranto; 38 dosi a Ginosa; 29 dosi a Grottaglie; 37 dosi a Manduria; 41 dosi a Massafra, 52 a Martina Franca. I medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta hanno somministrato 347 dosi nei propri ambulatori e 234 dosi a domicilio. Negli ospedali e nelle altre strutture sanitarie sono state somministrate 28 dosi e 61 dosi nelle farmacie abilitate.

Per quel che riguarda il calendario di aperture della prossima settimana, l’hub di Martina Franca è operativo lunedì dalle 9 alle 13; l’hub di Ginosa, al Centro vaccinale Asl in Via Palatrasio 30, e quello di Grottaglie sono aperti il mercoledì dalle 9 alle 13; a Manduria, hub operativo il giovedì dalle 9 alle 16; il centro vaccinale di Massafra, presso l’ambulatorio vaccinale in Viale Magna Grecia 173, operativo il venerdì dalle 9 alle 13. A Taranto, l’hub presso il PalaRicciardi sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30. In particolare, martedì e giovedì sarà possibile anche accedere alla vaccinazione con Novavax (Nuvaxovid). Tutti gli hub sono chiusi sabato e domenica.