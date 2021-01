Renzi annuncia le dimissioni dei ministri Bonetti e della pugliese Bellanova

Renzi, emergenza non puo’ da sola tenere in vita governo

Non c’e’ ipotesi di un nostro governo che ribalti e si butti con un accordo sulla destra. Non abbiamo mai fatto un governo con Salvini e non e’ questo il momento periniziare. C’e’ una drammatica emergenza da affrontare ma non puo’ essere l’unico elemento che tiene in vita il governo. Rispondere alla pandemia significa avere desiderio e bisogno di sbloccare i cantieri e agire sulle politiche industriali”.

Lo dice il leader di Iv Matteo Renzi in conferenza stampa alla Camera. “Ci sara’ un motivo se l’Italia e’ il Paese ha il maggior numero di morti e il Pil che crolla”