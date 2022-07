Cattani – «Regole nuove o l’Italia rischia la leadership nei farmaci»

“A livello mondiale gli altri Paesi corrono molto più di noi su tutti gli strumenti di supporto all’attrazione degli investimenti della filiera: dalle fasi della ricerca alla manifattura. Anche l’Europa deve correre di più: il 30% dei farmaci sul mercato europeo arriva dagli Usa e solo il 22% è sviluppato dalla Ue.

Poi l’Italia rispetto agli altri competitor, come Francia e Germania, soffre di più l’incremento dei costi energetici e delle materie prime che non possiamo neanche trasferire sui prezzi che sono vincolati. Per questo bisogna intervenire per non mettere a rischio la sopravvivenza della filiera”. Lo afferma Marcello Cattani, nuovo presidente di Farmindustria eletto all’unanimità per il biennio 2022-2024.