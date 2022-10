Regioni alla prova per contrastare la vaccine hesitancy

In attesa del nuovo Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale, le Regioni si stanno organizzando per attuare programmi a sostegno delle coperture vaccinali, volti a contrastare il fenomeno della vaccine hesitancy. Su questo tema, una survey realizzata da The European House- Ambrosetti e Cnr, in collaborazione con Swg , evidenzia da un lato una scarsa conoscenza delle vaccinazioni, in particolare quelle raccomandate, e dall’altro la forte richiesta di avere una maggiore e più completa informazione sulle vaccinazioni, una maggiore accessibilità e strumenti di incentivazione anche economica.