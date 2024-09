Regione Puglia, presentati nuovi servizi per il lavoro

Attrarre in Puglia chi è emigrato per motivi di lavoro o cittadini di altri Paesi offrendo opportunità di benessere e associando lavoro e contrasto allo spopolamento dei nostri territori. Questo l’obiettivo della strategia #mareAsinistra della Regione Puglia, nella quale l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro svolge un ruolo fondamentale nella ricerca di talenti ad elevata specializzazione da inserire nel sistema produttivo regionale.

Nella sala Di Jeso della Presidenza della Regione sono stati presentati le iniziative e i progetti in attuazione della strategia #mareAsinistra. Alla conferenza stampa hanno partecipato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l’assessore regionale a Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale Sebastiano Leo, l’assessore regionale allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci, la direttora del Dipartimento regionale Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università, Formazione Professionale Silvia Pellegrini, la direttora del Dipartimento regionale Sviluppo Economico Gianna Elisa Berlingerio, il direttore generale di ARPAL Puglia Gianluca Budano , il presidente del cda ARPAL Puglia Beniamino Di Cagno e la consigliera del CDA ARPAL Puglia Cinzia Capano.

“Oggi ARPAL scende in campo per sostenere e strutturare la strategia di #mareAsinistra formando la banca dati di tutti i luoghi che sono in via di spopolamento e che quindi hanno una maggiore capacità di accoglienza di nuove famiglie, di nuovi professionisti, nuovi lavoratori, cercando di profilare tutte le necessità occupazionali della Regione” ha dichiarato il presidente Emiliano. “Il mio sogno ovviamente è che ARPAL al più presto prenda contatto con tutte le ambasciate italiane nel mondo, in particolare in quei luoghi dove noi riteniamo di potere reclutare il personale che serve soprattutto all’attività turistica ma non solo, penso allo sviluppo delle innovazioni tecnologiche, alla informatica, ma in generale quelle figure che sono necessarie e che oggi purtroppo non riusciamo a trovare. È un assurdo, c’è un livello di disoccupazione ancora elevato in Italia ma non abbiamo sufficiente personale per alimentare la richiesta di lavoro da parte delle aziende, ARPAL nasce con questa finalità, strumento di sintesi tra le politiche attive del lavoro e quelle dello sviluppo economico. Se questo Paese deve reagire alla situazione generale europea di declino economico, lo deve fare anche attraverso una politica della formazione e del lavoro che alle imprese. La Puglia è già la prima regione italiana per capacità di finanziamento alle imprese sia da fondi europei che da fondo di sviluppo, ma servono lavoratori di grande qualità, perché nonostante l’intelligenza artificiale, il talento degli uomini e delle donne rimane indispensabile”

“Penso che oggi ci siano tutte le condizioni per rimanere in Puglia o addirittura per attirare cervelli fuori dalla Puglia” è il commento dell’assessore regionale Leo

http://rpu.gl/WdSnR