Regione Puglia, le prefetture rafforzano le misure anti-covid

Dal 6 dicembre saranno intensificati i controlli, anche in vista delle festività.

Con il nuovo aumento dei contagi in Puglia si mobilitano le prefetture per rafforzare le misure anti-covid in vista del Natale. Ai sindaci è stato disposto di ordinare l’utilizzo delle mascherine all’aperto. Inoltre saranno rafforzati i controlli dei green pass che scatteranno da parte delle forze dell’ordine in tutta la regione dal 6 dicembre nei luoghi nevralgici delle città, come vie dello shopping e le zone interessate dagli eventi legati alle festività e al capodanno. Controlli intensificati anche in bar, ristoranti, strutture ricettive e mezzi di trasporto. Le decisioni sono state prese dai comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza che si sono riuniti a Bari, Lecce, Barletta e negli altri capoluoghi. Le immagini si riferiscono al vertice di Bari, a cui ha partecipato anche il sindaco e presidente nazionale Anci Antonio Decaro. I controlli saranno effettuati a campione confidando – ha spiegato il prefetto del capoluogo pugliese Antonella Bellomo – nel senso di responsabilità dei cittadini e anche dei commercianti.