La maggioranza ha comunque continuato a lavorare.

Regione Puglia: giunta assente, opposizione lascia consiglio.

Seduta semibalneare ieri in Consiglio Regionale: l’opposizione di centro-destra ha abbandonato l’aula in segno di protesta criticando le assenze del presidente Emiliano e degli assessori della Giunta. La maggioranza ha adottato alla fine un paio di leggi: lo sblocco degli esami radiologici a domicilio per i pazienti e l’aumento del costo delle fideiussioni bancarie per le società energetiche che vogliono installare pannelli fotovoltaici e pale eoliche.