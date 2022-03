Regione Puglia, Commissione inchiesta Covid  

L’organismo, composto da 9 consiglieri, potrà acquisire tutti gli atti senza che sia opposto il segreto d’ufficio.

(Telebnorba – Alessio Casulli) – Sarà una Commissione d’inchiesta e di indagine ad analizzare la gestione di tutta l’emergenza legata alla pandemia in Puglia. Il via libera è arrivato oggi dalla terza Commissione del Consiglio regionale pugliese, su richiesta dei consiglieri di Fratelli d’Italia. La commissione sarà composta da 9 consiglieri regionali: cinque in rappresentanza della maggioranza e quattro della minoranza. L’organismo potrà acquisire tutti gli atti deliberativi e preparatori, senza che possa essere opposto il segreto d’ufficio. Il tutto allo scopo di analizzare e valutare quanto è stato fatto in questi due anni, con riferimento anche all’utilizzo delle risorse strumentali e finanziarie.