Regionali in Puglia, Salvini «frena» Fitto: sul candidato ci ragioniamo

E Renzi ribadisce «no» a Emiliano.

(GdM) – Il leader della Lega a Rai Radio 1 sulla regione in cui Fratelli d’Italia ha proposto Raffaele Fitto.

«Sulla Puglia ci ragioniamo da oggi in avanti”: così il leader della Lega Matteo Salvini, ospite di Radio anch’io su Rai Radio 1, ha risposto alla domanda su chi sarà il candidato del centrodestra che correrà alle regionali in Puglia, dove Fratelli d’Italia ha proposto il nome di Raffaele Fitto.

Infatti, la blindatura dell’opzione del salentino come aspirante governatore arriva dal vertice di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che, ospite a «Quarta Repubblica» per commentare i lusinghieri risultati del partito nelle regionali di Emilia-Romagna e Calabria, ha detto che «Per la Puglia abbiamo già il candidato e chiuso un accordo sulle altre Regioni che vanno al voto. Nell’ambito di queste trattative, abbiamo Puglia e Marche, abbiamo fatto i nomi di Raffaele Fitto e Francesco Acquaroli e altri nomi per altre Regioni esistono. Gli accordi ci sono e non credo si debbano ridiscutere».

Ma la posizione della Lega era apparsa fin troppo chiara dalle parole del vice segretario federale della Lega, Andrea Crippa, che ieri è approdato a Lecce per partecipare ad un’assemblea organizzata dal suo partito in un albergo cittadino. «Non c’è alcun veto, da parte nostra, al nome di Raffaele Fitto – ha chiarito Crippa – Una fuga in avanti quella di Fratelli d’Italia? Legittimamente hanno proposto un loro candidato, ma anche la Lega, che è il primo partito del centrodestra ha, al proprio interno, persone degne e capaci, in grado di guidare questa regione. Altieri? Noi abbiamo Altieri e altri due o tre nomi».

Sull’altro fronte, invece, Matteo Renzi – leader di Italia Viva – a Circo Massimo su Radio Capital ha detto che «Ci presenteremo con il nostro simbolo in Toscana sostenendo con grande convinzione Eugenio Giani candidato del centrosinistra, in Puglia invece non andremo con il centrosinistra se avrà come candidato Emiliano; speriamo ci sia un bel candidato in Liguria, che è una partita recuperabile».