Regionali 2020: secondo il sondaggio della GdM Fitto in vantaggio su Emiliano – Il servizio del Tgnorba

Ecco un altro sondaggio sulle regionali pugliesi. Lo pubblica oggi la Gazzetta del Mezzogiorno che si e’ affidata alla Swg per rilevare le intenzioni dei pugliesi che hanno deciso di andare a votare. Anche per la Swg Raffaele Fitto e’ leggermente avanti rispetto a Michele Emiliano, un punto percnetuale. Fitto oscilla in una forbice 38-42 per cento, Emiliano fra 37 e 41 per cento.

Per guardare il servizio del Tgnorba

Cliccare qui

http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=96943