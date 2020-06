Regionali 2020, il centrodestra sosterra’ Fitto – Il servizio del Tgnorba – Video

L’ok definitivo e’ arrivato solo ieri. E tutti hanno tirato un sospiro di sollievo. Pace fatta nel centrodestra sulla scelta del candidato governatore per le regionali in Puglia. Il candidato sara’ raffaele Fitto. Alla fine, Giorgia Meloni ce l’ha fatta a vincere il lungo braccio di ferro con Salvini che, invece, insisteva per far passare il nome del suo candidato, Nuccio Altieri.

