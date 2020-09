Regionali 2020, guerra dei sondaggi: per il CorSera Fitto in leggero vantaggio – Il servizio del Tgnorba

La partita per le regionali in puglia resta molto incerta. Sul risultato finale restera’ il fiato sospeso fino all’ultimo. Lo si ricava dai tanti sondaggi sotterranei che si stanno facendo a piu’ livelli ma che non compaiono sui siti ufficiali, e da quello reso noto proprio oggi da Nando Pagnoncelli sul corriere della sera, Fitto è in leggero vantaggio su Emiliano.

Il servizio del Tgnorba

Per guardare il servizio del Tgnorba

http://www.norbaonline.it/ondemand-dettaglio.php?i=96829