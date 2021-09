Rasi: «Oggi sono vaccinate 5 miliardi di persone: è ridicolo parlare di fase sperimentale»

Ai fini di una campagna vaccinale efficace è fondamentale il livello di omogeneità territoriale. lo sottolinea Guido Rasi, consigliere del Commissario Figliuolo ed ex direttore Ema, spiegando che “le disomogeneità riducono grandemente l’efficienza di una vaccinazione di massa. Dove le percentuali scendono si creano focolai di infezione, si sovraccaricano le strutture ospedaliere, si rimette in circolazione il virus e nei focolai si favorisce l’insorgenza di varianti. La Delta si è diffusa proprio così, in India, nelle regioni a minore tasso di immunizzazione. Non dimentichiamo le esplosioni di focolai di morbillo nelle zone dove i bambini non venivano vaccinati e la rabbia per le morti evitabili. L’obbligatorietà ha rapidamente ristabilito la sicurezza e i casi di morbillo sono drasticamente scesi”.