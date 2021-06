Rappuoli Cavaliere del Lavoro, Anelli (FNOMCeO): “Premiata l’eccellenza italiana nella ricerca scientifica”

Così il Presidente della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, commenta la notizia del conferimento dell’onorificenza a Rino Rappuoli, presidente e amministratore delegato di Gsk Vaccines, a capo della ricerca a Siena sugli anticorpi monoclonali anti-Covid.

“Di Rappuoli abbiamo seguito tutta la carriera, costellata da tanti successi importanti per la salute collettiva: la messa a punto del primo vaccino acellulare antipertosse, del primo vaccino coniugato contro la meningite C, del primo adiuvante per vaccini dopo i sali di Alluminio e del vaccino anti meningococco B – spiega il Segretario della FNOMCeO, Roberto Monaco, che è anche presidente dell’Ordine di Siena -.

E poi gli studi pioneristici sulla disintossicazione genetica, sulla reverse vaccinology, sul pangenome, sino ad arrivare ai nuovi anticorpi monoclonali, attualmente sottoposti a studi di Fase II, che, quando autorizzati, permetteranno di curare il Covid in fase precoce con un’iniezione. Un onore per Siena, nella quale ha voluto portare a compimento le sue ricerche nonostante i “corteggiamenti” dall’estero, e per l’Italia intera”.

“Domani l’Italia festeggerà la Repubblica, fondata sul lavoro e garante di uguali diritti per tutti i cittadini – conclude Anelli -. È tanto più significativo che in un anno come questo, nel quale i vaccini ci stanno traghettando fuori dalla pandemia, si sia voluto riconoscere il lavoro che sta dietro alla scienza: un lavoro fatto di ricerca, di fallimenti, di vicoli ciechi; ma anche di scoperte che veramente cambiano, migliorano, salvano la vita e la salute di tutti noi.

Un lavoro che, catalizzato da successi eclatanti, è comunque frutto della collaborazione e dell’impegno costante, spesso silenzioso e poco conosciuto, di tutta la comunità scientifica. E che veramente diventa fondamento della Repubblica e garanzia del diritto alla tutela della Salute”.