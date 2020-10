Ranieri Guerra – «La letalità resta elevata ma il vaccino è in arrivo»

L’Italia riuscirà ad evitare un nuovo lockdown “se saprà accettare alcuni piccoli sacrifici adesso per evitarne di maggiori dopo risponde” sottolinea Ranieri Guerra, vicedirettore generale dell’Oms e componente del Comitato Tecnico scientifico. “Sacrifici come ridurre i contatti familiari servono anche a far comprendere che non siamo di fronte a una semplice situazione di rischio, ma a un pericolo serio e molto concreto. È fondamentale che in Italia ci sia una percezione forte della pericolosità del momento.” È vero che “intercettiamo prima i soggetti positivi, gli ospedali utilizzano terapie più efficaci soprattutto per frenare le reazioni infiammatorie e le persone fragili hanno imparato a proteggersi. Ma la letalità non si è ridotta”.