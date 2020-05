Raggiunto l’accordo tra Governo e Regioni per la riapertura delle attività

Dal 3 giugno saranno possibili gli spostamenti tra regioni, da lunedì libertà di spostamento interno alla regione. Nei ristoranti distanza di un metro tra gli avventori, nei negozi mascherine per i clienti. Sanzioni per chi viola le regole.

opo una lunga e difficile trattativa con le Regioni, ieri notte, il Governo ha approvato il D.L. che consentirà il riavvio di quasi tutte le attività produttive. Resta vietato, l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Dal 18 maggio 2020, gli spostamenti delle persone all’interno del territorio della stessa regione non saranno soggetti ad alcuna limitazione. Dal 3 giugno ci si potrà spostare in tutta Italia e in Europa senza la quarantena obbligatoria. Sulle spiagge per ogni ombrellone deve essere assicurata una superficie di 10 metri quadri e la distanza tra le persone deve essere di 1 metro. E’ prevista una sanzione da 400 a 3000 euro per chi non osserverà le disposizioni del Governo o delle Regioni. Le Regioni in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio informando contestualmente il Ministro della Salute, potranno introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.

Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, sul sito regioni.it le Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive